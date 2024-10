SICILIA24: “Toscano sempre nel vivo, Inglese si diverte giocando”

Nel servizio realizzato dal giornalista Marco Carli per Sicilia24, su Telecolor e Antenna Sicilia, si fa il punto della situazione in casa Catania:

“Sempre sul pezzo. La faccia di Toscano durante gli allenamenti dice tutto, così come il suo atteggiamento nel corso delle sedute con i suoi calciatori. Lo si vede dalle immagini diffuse dai canali social del Catania. Un allenatore sempre nel vivo, che tiene alta l’intensità e di conseguenza porta i giocatori a dare il massimo. Ecco da dove arriva la fiducia della società, oltre che dai risultati. Un club che ha onorato tutti gli impegni e le scadenze con la FIGC fissati per il 16 ottobre. Insomma, un periodo sereno sotto molti aspetti in cui il sorriso torna a fare capolino anche per Inglese, che ha segnato tre gol e torna a sentirsi importante“.

“Rossazzurri adesso attesi a Foggia, su un campo ostico per natura, in un momento molto difficile per i rossoneri che hanno patito la perdita di tre tifosi di ritorno dalla trasferta di Potenza. Ecco perchè la gara di domenica comincerà con tre minuti di ritardo, in memoria di chi non c’è più, con l’intero incasso devoluto alle famiglie delle vittime. Allo ‘Zaccheria’ trasferta vietata ai tifosi etnei, il Catania potrebbe anche non cambiare molto rispetto all’ultimo undici di partenza in cui potrebbe nuovamente figurare Luperini. C’è tempo per Toscano per lavorare sulla sfida, in attacco ha un Inglese in più che si diverte giocando“.

