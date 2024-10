VERSO FOGGIA-CATANIA: iniziative in vista del match e ringraziamenti al club rossazzurro

Il Calcio Foggia 1920 comunica che in occasione della gara Foggia-Catania, in programma domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15.00 allo stadio “Pino Zaccheria”, verranno adottate iniziative speciali per la vendita dei tagliandi, con prezzi che vanno da 5 a 20 euro.

L’intero incasso dei tagliandi venduti, al netto dei costi, verrà devoluto alle famiglie coinvolte nel tragico incidente stradale occorso al rientro dalla gara Potenza-Foggia del 13 ottobre ultimo scorso. Non verrà concesso alcun tipo di accredito (a tal fine si ringrazia anticipatamente tutti coloro i quali aderiranno a tale iniziativa), l’ingresso in campo delle squadre avverrà con 3 minuti di ritardo, in memoria dei 3 ragazzi scomparsi, questo per simboleggiare un momento di raccoglimento dedicato ad ognuna delle vittime.

Successivamente verrà svolto il minuto di silenzio e la squadra rossonera indosserà il lutto al braccio. Infine verranno deposti dei fiori sotto il settore Curva Nord Franco Mancini, luogo occupato come consuetudine dai giovani scomparsi. Inoltre si ringrazia la società Catania FC per la rinuncia della propria quota parte dell’incasso prevista da regolamento.

Chiunque vorrà dare un contributo alle famiglie colpite dal grave lutto, potrà effettuare la sua donazione attraverso il seguente conto dedicato:

– Intestato a:

CALCIO FOGGIA 1920 SRL

– Iban:

IT13A0103041540000001149267

-Bic:

PASCITM1B86

– Causale:

RACC. FONDI VIT. INCIDENTE 13 10 24

