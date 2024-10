STAMPA LOCALE – Patanè: “Il Catania non è scivolato sulla classica buccia di banana. Stoppa, mi aspetto di più”

Dopo la vittoria casalinga contro il Team Altamura, il giornalista Angelo Patanè si sofferma ai microfoni di Telecolor su alcuni aspetti legati al momento positivo attraversato dal Catania di Mimmo Toscano. Ecco quanto evidenziato:

“Quando le cose vanno bene non accade mai per caso, la fortuna può essere una componente ma non rappresenta il denominatore comune di un campionato di questo genere. Aggiungo che è più difficile preparare una gara come quella con l’Altamura piuttosto che al cospetto della seconda in classifica. Non solo per la tensione. Magari in questo caso c’era l’esaltazione per essere tornati vittoriosi dalla trasferta di Caserta, può capitare di scivolare sulla classica buccia di banana ed invece non è successo al Catania“.

“Inglese è un giocatore a tutto campo, al netto del terzo gol messo a segno in campionato cresce e si mette a disposizione della squadra. Jimenez e Carpani hanno giocato una gara importante, Castellini ha offerto una prestazione encomiabile mentre vorrei che Stoppa riuscisse ad essere determinante anche in momenti importanti della partita. In generale mi aspetto qualcosa di più da lui nell’arco dei 90′”.

