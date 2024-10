STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Catania, a volte potrebbe essere utile più pragmatismo”

Riportiamo alcune considerazioni di Daniele Lo Porto, giornalista del ‘Giornale di Sicilia’ e presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana di Catania, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television con riferimento alla gara disputata dal Catania contro il Latina:

“Moltissimi giocatori hanno sbagliato palloni facili anche in fase di palleggio, in tal senso credo che il terreno di gioco del ‘Massimino’, bello e verde dalla tribuna, in realtà secondo me è mal livellato e nasconde tante buche ed irregolarità. Ha vinto il Latina perchè ha occupato meglio gli spazi e messo in soggezione il Catania difendendo addirittura con 7 uomini al limite dei 16 metri, però riusciva a ripartire con grande velocità. Latina molto chiuso ma pronto a lanciarsi in avanti, mettendo più volte in difficoltà il Catania, considerando anche che le uniche parate importanti della partita le ha fatte Bethers”.

“La dinamica del gol preso dal Catania domenica è simile a più circostanze in cui la squadra rossazzurra ha subito reti con la difesa troppo alta, al limite della metà campo. Contro il Foggia Toscano aveva esaltato la lucidità della squadra che nonostante fosse in difficoltà non ha buttato la palla, giocando con precisione, ma a mio avviso è giusto buttare la palla in tribuna quando un difensore è in evidente difficoltà come passo e diagonale. A volte la fuga può essere anche vergogna ma è salvare la vita. Quel pallone andava buttato in tribuna senza troppe preoccupazioni da Di Gennaro, in modo molto pratico perchè era una palla non facile da gestire. L’ostinazione nel giocare anche palloni quasi impossibili provoca questo. Non criminalizziamo Di Gennaro ma a volte un maggiore pragmatismo piuttosto che l’eleganza del palleggio ad ogni costo può essere più utile“.

