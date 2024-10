SERIE C – Bressan sicuro: “L’Avellino è l’unica che può seriamente impensierire il Benevento”

Mauro Bressan, ex centrocampista – tra le altre – di Como, Cagliari, Fiorentina, Venezia e Bari, ai microfoni di news.superscommesse.it vede così la lotta al vertice nel girone C di Serie C: “Il Benevento non è affatto una sorpresa ed è nettamente favorito rispetto a tutte le altre squadre. La qualità che la squadra possiede è dimostrata dai punti e dalla qualità del gioco, pur avendo avuto qualche stop inaspettato. L’unica che potrà seriamente impensierire la squadra di Auteri è l’Avellino, perché sta facendo un grandissimo recupero in classifica ed è la più in forma dell’ultimo periodo. Se non fosse avvenuta la partenza ‘a handicap’, credo che si sarebbero trovate molto vicine entrambe a contendersi il primo posto. L’arrivo di Biancolino è stato davvero un grande scossone. Nel Girone C, alla lunga, sarà lotta tra Benevento e Avellino”.

