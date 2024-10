STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Mal di gol in casa, servono soluzioni. Jimenez si è troppo compiaciuto delle sue qualità”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi, nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor commenta così la sconfitta del Catania maturata contro il Latina:

“A Foggia il Catania giocava in un’atmosfera particolare contro un avversario sicuramente più forte del Latina, le defacillance ci sono state anche allo ‘Zaccheria’ ma nell’economia di una partita in cui il Catania ne era uscito comunque bene. Contro il Latina i rossazzurri hanno affrontato un avversario reduce da 4 sconfitte consecutive e con il cambio in panchina. Boscaglia ha diretto un allenamento e la rifinitura, non credo che abbia potuto scompaginare i piani del Catania, lavorando magari sull’aspetto mentale. Il Catania aveva tutti gli argomenti per venire a capo della pratica Latina“.

“I vizi di questo Catania io li andrei ad affiancare alle prestazioni casalinghe, perchè numeri alla mano finora in 6 gare disputate in casa, 3 sono state vinte, 2 pareggiate e una persa mettendo insieme 11 punti sui 18 disponibili, con una media al di sotto di 2 punti partita. Ed è una media bassa, solo in uno di questi 6 incontri il Catania ha fatto più di un gol, indicatore di una difficoltà che evidentemente va corretta perchè le squadre che vengono al ‘Massimino’ più o meno adottano un sistema di gioco molto chiuso, andando ad infittire le zone nevralgiche del campo con tanti uomini, capendo che il Catania in alcune partite ha palesato difficoltà nella costruzione della manovra quando trova avversarie così chiuse. Solo con l’Altamura il Catania è riuscito a venire al dunque velocemente, per il resto grandi difficoltà in costruzione ma anche in ambito di finalizzazione. Oltre a Inglese il reparto d’attacco non offre al momento delle alternative credibili, perchè sono tutti a secco sostanzialmente da D’Andrea – che ha fallito un’occasione a pochissimi metri dalla porta – a Stoppa, passando per Montalto e Jimenez con un gol”.

“La prestazione dei giocatori è stata al di sotto delle aspettative ma la tensione agonistica di questa partita evidentemente non era a puntino, questo è sempre stato più o meno il marchio di fabbrica dell’allenatore calabrese. Bisogna cercare di capire anche se c’è una soluzione a questo mal di gol che spesso e volentieri caratterizza le prestazioni in casa, magari pensando a giocare con due attaccanti ed un trequarti a supporto perchè Inglese ormai è sorvegliato speciale e non può cantare e portare la croce. In Serie C quando ci sono gare così chiuse puoi ricorrere anche alle seconde palle, con maggiori riferimenti in attacco giochi la palla più alta e speri nella combinazione degli attaccanti in modo da aprire qualche varco e entrare in area di rigore con più profitto. Se Jimenez lo metti fronte alla porta sono sicuro che negli ultimi 25-30 metri riuscirebbe ad essere molto più incisivo. Si è un pò troppo compiaciuto delle sue qualità tecniche, è stato un pò narciso domenica. Qualcosa va fatta perchè il distacco dalla vetta adesso diventa importante, quella col Latina non è una sconfitta senza conseguenze ma pesante“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***