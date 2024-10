TOSCANO: “A Torre del Greco con spirito di squadra, anima e attenzione massima”

Mister Domenico Toscano rilascia alcune dichiarazioni prima della partenza per Torre del Greco, attraverso i canali ufficiali del Catania. Ecco quanto evidenziato:

“Io dico sempre che quando inizi a costruire qualcosa dalle fondamenta, partite come quella di domenica scorsa fanno parte del tuo percorso. Ti devono servire per capire dove crescere e migliorare. La squadra l’ha capito ed è stata molto autocritica, però mi aspetto domani una risposta sul campo in termini di atteggiamento, concentrazione e attenzione”.

“Tornare subito in campo è un vantaggio perchè ti permette di rimanere focalizzato sul successivo impegno ravvicinato. Devi sfruttare la possibilità di giocare subito riscattandoti dalla gara precedente. La Turris è una squadra molto dinamica, verticale, che va tanto sulle seconde palle, sul suo campo trova quei vantaggi che su un sintetico una squadra può avere, però a prescindere da tutto dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo fare il Catania, quello che in molte partite abbiamo dimostrato, giocando con uno spirito di squadra, un’anima, un attenzione massima. Cerco questo dai ragazzi a Torre del Greco”.

VIDEO: le parole di Toscano

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***