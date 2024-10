VARELA DJAMANCA, l’agente: “Catania? Magari in estate le strade si rincontreranno…”

Vi ricordate di Muhamed Varela Djamanca? Rumors di mercato accostavano a più riprese al Catania, in estate, il profilo dell’attaccante portoghese classe 1998 di proprietà della Reggiana. Tuttavia non si sono verificate le condizioni per poter concludere la trattativa. Tra le altre opzioni per il giocatore c’era anche la Torres, proprio il club sardo raggiunse l’accordo con la Reggiana definendo l’ingaggio di Varela in prestito secco.

L’agente del giocatore, Gabriele La Manna, ha commentato così il mancato approdo del suo assistito ai microfoni di tuttomercatoweb.com: “La Torres è una delle protagoniste di questo campionato. Il ragazzo sta facendo fuoco e fiamme, non è la categoria più adatta a lui ma ha deciso per una questione di cuore di tornare in Sardegna. Decideremo insieme alla Reggiana il futuro. Sembrava ad un passo dal Catania? In quel momento il Catania aveva bisogno di fare tante uscite. Si sarebbero allungati i tempi. L’offerta della Torres era allettante. Nel futuro mai dire mai, magari le strade in estate si rincontreranno”.

