ULTRAS – Striscione a Foggia contro la Lega Italiana: “Nemmeno di fronte ad una tragedia avete mostrato compassione. Vergogna senza dignità”

Fa discutere la richiesta non accordata dai vertici del calcio italiano di osservare un minuto di silenzio in tutti i campi per la morte dei tre giovani tifosi del Foggia deceduti in un incidente stradale nei minuti successivi al triplice fischio della gara disputata dai satanelli col Potenza in trasferta.

Mentre gli ultras del Foggia hanno esposto uno striscione con scritto ‘Lega Italiana, nemmeno di fronte ad una tragedia avete mostrato compassione, il calcio per voi è un mezzo di ripartizione…Gli ultras tra loro hanno avuto solidarietà. Siete solo una vergogna senza dignità’, Antonio, padre di Gaetano Gentile (uno dei ragazzi scomparsi) e ultrà di lunga data del Barletta, che peraltro sta lottando contro una brutta malattia, si è rivolto a Le Iene, chiedendo di far luce sui motivi per i quali la Lega non ha commemorato le vittime del sinistro.

“Mi chiedo, ma c’è un grado di importanza da tenere in considerazione anche per la morte? Al ministro Abodi è stato chiesto esplicitamente dai capi ultras di sospendere i campionati e di osservare un minuto di silenzio, la risposta che hanno ricevuto è stata «Ci ho provato ma mi è stato impedito». Da chi, mi chiedo? Chi decide se mio figlio e i suoi amici sono meno importanti di altri?”, le parole di Antonio Gentile.

