VERSO FOGGIA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania, domenica allo stadio “Pino Zaccheria” contro il Foggia, sfida valevole per la decima giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.60 e 2.67; la “X” tra 2.88 e 3.00; il “2” intorno a 2.55 e 2.62.

Lo scenario è quello di un confronto molto equilibrato e dall’esito incerto. Qualche lievissima chance in più di vittoria ce l’ha il Catania, ma allo “Zaccheria” può succedere di tutto. Da una parte il Foggia viene da due risultati utili e vorrebbe ritrovare una vittoria da dedicare ai giovani tifosi tragicamente scomparsi al rientro da Potenza, dando seguito al lavoro di mister Capuano. Dall’altro lato è un Catania che attraversa un buon momento di forma, reduce da tre vittorie consecutive e determinato a proseguire il percorso all’insegna della continuità con una compattezza di squadra ben marcata.

