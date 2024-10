SERIE C: nel sabato calcistico vincono Benevento, Team Altamura e Turris

In attesa delle gare domenicali e quelle in programma lunedì, sono scese in campo sei squadre nel girone C di Serie C per la 10a Giornata. Importante affermazione del Benevento sul campo del Sorrento: 3-0 con reti siglate nella prima mezzora da Perlingieri, Toșca e Lamesta. Con questo risultato i sanniti consolidano la vetta della classifica salendo a quota 22 punti. A Latina, invece, s’impone il Team Altamura per 2-0, a segno Leonetti (55′) e D’Amico (82′). Bottino pieno anche per la Turris che, tra le mura amiche, riesce ad avere ragione del Giugliano: 2-0 a firma di Pugliese ed Onofrietti.

Latina 0-2 Team Altamura

55′ Leonetti, 82′ D’Amico

Sorrento 0-3 Benevento

9′ Perlingieri, 12′ Toșca, 25′ Lamesta

Turris 2-0 Giugliano

4′ Pugliese, 90’+2 Onofrietti

DOMENICA 20 OTTOBRE

15,00 Foggia – Catania

15.00, Juventus Next Gen – Avellino

15.00, Trapani – Audace Cerignola

17.30, ACR Messina – Monopoli

19.30, Crotone – Taranto

LUNEDI’ 21 OTTOBRE

20.30, Casertana – Cavese

20.30, AZ Picerno – Potenza

CLASSIFICA

1. Benevento 22

2. *Audace Cerignola 18

3. Giugliano 17

4. *Catania 17 (-1)

5. *Monopoli 17

6. *AZ Picerno 16

7. *Potenza 15

8. *Trapani 14

9. *Avellino 13

10. Sorrento 13

11. Turris 11 (-1)

12. *Cavese 10

13. Team Altamura 10

14. *Foggia 9

15. *Casertana 8

16. *ACR Messina 8

17. *Crotone 8

18. Latina 7

19. *Juventus Next Gen 6

20. *Taranto 6

*una partita in meno

