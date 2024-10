VERSO TURRIS-CATANIA: mister Conte, contro gli etnei precedenti solo da calciatore

Giovedì sarà il primo confronto da allenatore contro il Catania per una squadra allenata da Mirko Conte. L’ex difensore – tra le altre – di Inter, Piacenza, Vicenza, Sampdoria e Arezzo, ha però già incontrato i rossazzurri da avversario in passato, nelle vesti di calciatore. Si registrano precedenti nei primi anni del 2000, in tutti i casi le partite si conclusero in parità.

Il 16 marzo 2003, sotto l’Etna, Oliveira e compagni non riuscirono a scardinare la difesa della Sampdoria allenata da Walter Novellino, in Serie B, con Conte schierato in campo dal 1′. Sulla panchina etnea sedeva Edj Reja. L’anno successivo, ancora a Catania, Conte giocò l’intera durata del match pareggiato 0-0, vestendo però la maglia dell’Arezzo guidato dall’ex Pasquale Marino. Stesso risultato nella stagione 2005/06, sempre in B, militando ancora nell’Arezzo e giocando da titolare sia il match d’andata che quello di ritorno.

