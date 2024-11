ALBERTA SANTUCCIO: “Mi sento totalmente legata ai colori del Catania”

C’era anche la schermitrice catanese Alberta Santuccio, medaglia d’oro a Parigi nella spada a squadre, martedì sera al “Massimino” partecipando alla campagna “Posto Occupato” per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere, ricordando le vittime e al contempo l’importanza della questione. Prima del fischio d’inizio di Catania-Trapani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport:

“Per me è un onore rappresentare le donne per questa bellissima iniziativa. Bisogna ricordarsi delle donne sempre, non solo oggi. E’ bello che tanta gente sia sensibile ad un argomento molto caldo in questi anni. Questo tema deve essere sempre più sensibilizzato perchè non è assolutamente da sottovalutare. Questa iniziativa rappresenta una voce che non c’è più, silenziosa, che deve fare ancora più rumore. Quel posto sarà sempre lì per tutte le donne che dovevano esserci e non ci sono”.

“Come il Catania ha sostenuto me durante le Olimpiadi, sono contenta di sostenere io il Catania. Io mi sento totalmente legata ai colori del Catania, nonostante non viva più qui è una terra che porto con me, anche quando sono nella vetta più alta del mondo non c’è solo l’Italia ma anche Catania con me. Prossimi impegni? La stagione è ricominciata, ci saranno le prossime gare di Coppa del Mondo, gli Europei quest’anno saranno proprio in Italia a Genova, seguiteci”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***