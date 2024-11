“Posto Occupato” da ieri al Massimino

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club ha aderito alla campagna “Posto Occupato”, partita su iniziativa di Maria Andaloro per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere, ricordando le vittime e al contempo l’importanza della questione culturale. “Posto Occupato” diffonde un messaggio volto alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne.

L’allenatore del Catania Women Pierpaolo Alderisi, accompagnato dalle atlete, ha adagiato un fiore sul “Posto Occupato” in Tribuna d’Onore; con lui, ieri sera, il nostro vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e la schermitrice catanese Alberta Santuccio, medaglia d’oro a Parigi nella spada a squadre. Ad Alberta, che ha partecipato all’evento per contribuire all’opera di sensibilizzazione, il nostro ringraziamento e una maglia rossazzurra personalizzata.

“Non si contano le donne che ogni giorno subiscono violenza fisica e psicologica, ma anche economica, sessuale e religiosa; tante quelle perseguitate; troppe quelle assassinate!”.

“Quel posto sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere con noi: sarà un segno, un monito silenzioso, voce per chi non ha più voce, che suggerisce a tutti di non sottovalutare mai i segnali della violenza e non voltarsi mai dall’altra parte!”.

