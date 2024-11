ARONICA (all. Trapani): “Abbiamo battagliato palla su palla. Era importante scendere in campo con decisione”

Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, ai microfoni di Rai Sport commenta la vittoria di Catania in Coppa Italia Serie C:

“Superare il turno era un obiettivo della società. Per noi è stata anche l’occasione di dare minutaggio a chi ha giocato meno. Prova importante, sono soddisfatto dei ragazzi, contava fare risultato e mi ritengo soddisfatto per la partita di stasera. Risultato rotondo, il Trapani ha una rosa ampia e di grandissima qualità che mi permette di lavorare bene schierando sempre la migliore formazione su due competizioni”.

“Era importante guardare in casa nostra, scendere in campo con decisione anche perchè i calciatori chiamati in causa dovevano farmi vedere che stanno tutti bene mettendomi in difficoltà nelle scelte. Il risultato ampio testimonia il fatto che i ragazzi hanno preso la partita seriamente, senza sbagliare l’approccio, battagliando palla su palla. La Coppa Italia è una competizione di grande importanza per noi ma adesso cerchiamo di recuperare le energie dovute concentrandoci sul campionato”.

