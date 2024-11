LA SICILIA – “Tracollo Catania, per il Trapani poco più di un allenamento”

“Un tracollo. Il derby degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C se lo aggiudica il Trapani. I granata schiacciano i giovani rossazzurri e conquistano un posto nei quarti di finale di una competizione che, com’è accaduto lo scorso anno con il Catania che l’ha vinta, può agevolare il percorso verso i playoff nazionali che portano alla B”, riporta La Sicilia.

“Toscano lo aveva preannunciato alla vigilia, e ha pescato a piene mani dalla gioventù rossazzurra. Sono sei i ragazzi del settore giovanile a partire tra i primi 11”. Le scelte del Catania “sono evidenti: la Coppa Italia non è una priorità. A maggior ragione in questo momento di emergenza. Ma è stata un’occasione per i giovani del Catania di farsi vedere, come sottolineato dal vice presidente Vincenzo Grella“.

Turnover meno fitto, invece, per il Trapani con Aronica che aveva preannunciato di voler vendicare la sconfitta in campionato. Giudicando il 5-0 finale, comunque, “si rischia di essere ingenerosi nei confronti dei tanti bravi giovanissimi calciatori del Catania mandati in campo. Certamente lo spettacolo che ha offerto la squadra etnea è stato indecoroso, probabilmente la sconfitta poteva essere un rischio calcolato”, si legge. Alla fine “il Trapani ha vinto e lo ha fatto con merito”, per i granata “è stato poco più di un martedì di allenamento”.

