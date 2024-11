DALLA SALA STAMPA – Quaini: “Esperienza comunque da ricordare per i ragazzi. Cavese? Sono sicuro che la squadra risponderà”

Il centrocampista del Catania Alessandro Quaini, in sala stampa, dopo la sconfitta casalinga contro il Trapani in Coppa Italia Serie C:

“Mi sono trovato bene con i ragazzi. E’ stata una bella soddisfazione per loro giocare dal 1′, se la meritano perchè si allenano frequentemente con noi. Penso sia il giusto premio per questi ragazzi, a prescindere da tutto è stata un’esperienza che ricorderanno. Non mi è mai successo, forse, di essere uno dei più esperti tra i titolari, fa parte anche del percorso di un giocatore crescere e aiutare gli altri. Penso che nonostante la sconfitta ho provato ad aiutare i ragazzi nel miglior modo possibile. Sabato c’è la Cavese? Abbiamo intrapreso un percorso, sono sicuro che la squadra risponderà come fatto in occasione delle ultime due precedenti prestazioni”.

VIDEO: Le parole di Quaini in sala stampa

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

