AVELLINO-CATANIA: precedenti al “Partenio-Lombardi”, quattro acuti rossazzurri. Brucia ancora il ko riportato a maggio

Archiviato il successo per 2-1 al “Massimino” contro il Trapani, l’Elefante prepara la trasferta di Avellino. Un campo in cui il Catania ha vinto quattro volte finora.

Correva l’anno 1999, quando i rossazzurri allenati da Gianni Simonelli si imposero per 2-1, ribaltando nel secondo tempo della partita – con Bennardo e Marziano – l’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Trinchera. Nella stagione 2019/20, invece, 3-6 tennistico con Camplone in panchina. Marcatori rossazzurri Di Piazza (doppietta), Lodi, Welbeck, Mazzarani e Bucolo.

A Novembre 2020, quartultimo incontro tra le due squadre in Irpinia e Catania vittorioso per 2-1 in virtù di un autogol di Miceli, della rete di Pecorino e dell’unico gol biancoverde siglato da Maniero. Poi, a marzo 2022, 0-1 a firma di Leon Sipos e le due sconfitte della passata stagione: 5-2 in campionato, con gol rossazzurri di Marsura e Castellini (Lucarelli esonerato), 2-1 maturato nel ritorno del secondo turno playoff a maggio, subendo nel finale il Catania la rete beffarda di D’Ausilio dopo i gol di Cianci e Liotti. Un ko che brucia ancora, con i ragazzi di Zeoli che andarono molto vicini al passaggio del turno.

Complessivamente sono 19 i precedenti tra Avellino e Catania in territorio irpino. Si parte dall’1-1 (Bossi rispose a Gennari) del convulso campionato di Serie C 1948-49, passando per le sconfitte caratterizzate da un Mascara determinante per i biancoverdi, il pari a firma di Albino e Spinesi del 2006, l’1-0 dell’1 novembre 2014, gara decisa da un penalty trasformato da Castaldo, fino ad arrivare agli anni recentissimi. L’unico match disputato in massima serie risale alla stagione 1983-84: scialbo 0-0 per un Catania destinato a concludere quello sciagurato torneo all’ultimo posto in classifica con mesta retrocessione in Serie B.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Avellino: 11

Pareggi: 4

Vittorie Catania: 4

Gol Avellino: 28

Gol Catania: 18

Serie C 1948/49 Avellino 1-1 Catania

30′ Gennari (A), 56′ Bossi (C)

Serie B 1973/74 Avellino 1-0 Catania

24′ Sperotto

Serie B 1975/76 Avellino 2-1 Catania

43′ Onofri (A), 74′ Gritti (A), 90′ Panizza (C)

Serie B 1976/77 Avellino 1-0 Catania

89′ Chiavaro aut.

Coppa Italia 1980/81 Avellino 4-1 Catania

5′ Di Somma (A), 24′ De Ponti (A), 32′ Valente (A), 39′ Di Somma aut. (C), 51′ Juary (A)

Serie A 1983/84 Avellino 0-0 Catania

Serie C1 1992/93 Avellino 1-0 Catania

64′ Dondoni aut.

Serie C1 1999/00 Avellino 1-2 Catania

23′ Trinchera (A), 55′ Bennardo (C), 84′ Marziano (C)

Serie C1 2000/01 Avellino 2-0 Catania

8′ Mascara, 17′ Recchi aut.

Play-off Serie C1 2000/01 Avellino 1-0 Catania

14′ Mascara

Serie C1 2001/02 Avellino 1-0 Catania

80′ Cinelli

Serie B 2003/04 Avellino 0-0 Catania

Serie B 2005/06 Avellino 1-1 Catania

69′ Spinesi (C), 74′ Albino (A)

Serie B 2014/15 Avellino 1-0 Catania

23′ Castaldo rig.

Serie C 2019/20 Avellino 3-6 Catania

23′ Di Piazza (C), 30′ Lodi (C), 34′ Albadoro (A), 50′ Di Piazza (C), 69′ Welbeck (C), 72′ Mazzarani (C), 75′ Bucolo (C), 77′ Di Paolantonio (A), 81′ Di Paolantonio rig. (A)

Serie C 2020/21 Avellino 1-2 Catania

50′ Miceli aut. (C), 67′ Pecorino (C), 90′ Maniero (A)

Serie C 2021/22 Avellino 0-1 Catania

63′ Sipos

Serie C 2023/24 Avellino 5-2 Catania

30′ Rocca (A), 33′ Gori (A), 45′ De Cristofaro (A), 49′ Marsura (C), 53′ Castellini (C), 77′ Russo (A), 84′ Liotti (A)

Play-off Serie C 2023/24 Avellino 2-1 Catania

10′ Cianci (C), 52′ Liotti (A), 83′ D’Ausilio (A)

