SERIE C – Sabatino (Trapani): “Eravamo convinti di potere vincere. Catania forte, dopo l’1-1 potevamo fare gol noi…”

Il capitano del Trapani Sergio Sabatino era già intervenuto prima di scendere in campo contro il Catania. Ai microfoni di Telesud, lo stesso difensore granata ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la sconfitta per 2-1 riportata al “Massimino”:

“Partita dura conto una squadra forte, ci abbiamo provato fino all’ultimo. Non ci siamo riusciti, bravi loro che hanno vinto la partita. Noi abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo fino al 95′. Volevamo ottenere un altro tipo di risultato, non ci siamo riusciti. Adesso prepariamo la prossima gara, ormai questa fa parte del passato”.

“Eravamo venuti a Catania convinti di poter fare risultato pieno, abbiamo trovato una squadra forte e siamo andati un pò in difficoltà. il rammarico è aver preso il gol del 2-1, perchè dopo il pareggio avevo la sensazione che potevamo fare gol noi. Poi siamo andati sotto, bravi loro a chiudersi dietro, abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare di nuovo. E’ andata così”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***