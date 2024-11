AVELLINO-CATANIA (Video): ecco gli highlights della sfida

Catania di scena contro l’Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi” per la sedicesima giornata del girone C di Serie C 2024/25. I rossazzurri venivano dalla vittoria casalinga col Trapani e, prima ancora, dalla sconfitta sul campo del Crotone. In terra irpina la squadra di Toscano ha riportato un pareggio.

Catania che è riuscito a sbloccare il risultato allo scadere del primo tempo con D’Andrea, andato a segno per la prima volta in questa stagione. Ad inizio ripresa, pareggio praticamente immediato di Redan, ma gli etnei al 55′ si riportano in vantaggio con Stoppa. Nei minuti finali ancora Redan in gol, consentendo all’Avellino di fissare il definitivo 2-2. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Avellino 2-2 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

