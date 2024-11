CASA/TRASFERTA: Catania, tra le mura amiche solo il Benevento ha fatto meglio. Rendimento esterno deficitario

Degli attuali 24 punti sul campo (23 considerando il -1 in classifica), il Catania ne ha collezionati 9 lontano dal “Massimino” e 15 nelle gare disputate presso l’impianto sportivo etneo. La differenza di rendimento tra gare esterne e casalinghe si caratterizza con un ruolino di marcia esterno fatto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte con 13 gol fatti e 11 subiti; 4 affermazioni, 3 risultati di parità ed un ko al “Massimino” con 6 reti all’attivo e 2 al passivo.

Meglio, dunque, il Catania per capacità di segnare fuori casa, mentre si fa preferire alle pendici dell’Etna nel computo dei gol subiti. Ad oggi, dopo 15 giornate, nel girone C di Serie C soltanto il Benevento ha raccolto più punti del Catania nei confronti casalinghi (22). In trasferta, però, il rendimento è da nono posto per i rossazzurri alle spalle di Monopoli (17), Avellino (13), Potenza (13), Audace Cerignola (12), Team Altamura (11), Trapani (10), Giugliano (10) e Sorrento (10).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***