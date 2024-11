LA SICILIA: “Catania, grande sostegno dei tifosi. Nel finale si ripete il coro «Meritiamo di più»”

“Non è facile, di giovedì sera, arrivare fino a Torre del Greco per una gara serale”. Ieri c’erano 251 tifosi rossazzurri, “molti delle curve. Insieme con loro i rappresentanti del tifo azzurro del Napoli con cui persiste un rapporto di amicizia che sconfina nella fratellanza”, riporta La Sicilia. “Tante bandiere al vento, una rossazzurra gigantesca, a confermare il supporto nei confronti della squadra. E l’incitamento ha superato quello dei tifosi di casa”, si legge.

“Il tifo del Catania è stato come sempre esemplare”, poi l’espulsione di Guglielmotti dopo il vantaggio di Inglese, i rischi nel finale che poteva anche andare peggio. “Il Catania ha sofferto come aveva sofferto contro il Latina e per ora viene ridimensionato”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. “Ecco perchè alla fine del match, mentre i giocatori si schieravano al cospetto dei tifosi arrivati dalla Sicilia, il coro che rispecchia il pensiero della città è l’urlo «Meritiamo di più» rivolto a tutta la squadra. Era lo stesso coro indirizzato alla squadra anche dopo il ko contro il Latina”. Si guarda al match col Messina “nella speranza che qualcosa possa cambiare in modo definitivo”.

