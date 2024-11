LA SICILIA: “Catania, partita gettata al vento”

“Quanti rimpianti. Troppi. Perchè la Turris in crisi di risultati e in odor di penalizzazione, sembrava spacciata. Più che mai dopo il gol di Inglese che aveva eluso il controllo dei difensori avviando un secondo tempo che si era messo bene per il Catania. Poi, in un minuto cronometrato, ecco il doppio giallo a Guglielmotti. Catania in dieci e padroni di casa che, ovviamente, hanno tentato il colpaccio”, riporta La Sicilia.

Prima il pareggio di Ekuban, poi le chance per il possibile 2-1 corallino. “Le idee di Toscano sono andate a farsi benedire a causa dell’inferiorità numerica e il fatto che la squadra non abbia perso è un piccolo miracolo, ma non basta”, si legge. “Partita gettata al vento” e “altra occasione perduta anche in considerazione del pari del Benevento col Crotone“. Pesa, inoltre, l’assenza di troppi uomini. In vista del confronto con il Messina mancheranno anche gli squalificati Quaini e Guglielmotti.

