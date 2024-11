CATANIA-MESSINA: ecco dove vedere la partita in tv

Domenica 3 novembre il Catania, reduce dal pareggio di Torre del Greco, affronterà l’ACR Messina per la tredicesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 19.30 allo stadio “Angelo Massimino”, sarà il settimo confronto interno in questo campionato per i rossazzurri dopo avere affrontato tra le mura amiche Benevento, AZ Picerno, Audace Cerignola, Monopoli, Team Altamura e Latina.

In vista del match è prevista in tv la copertura gratuita dell’incontro, in Sicilia, su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) che garantirà la visione in chiaro ed integrale della partita (no streaming). Previsti collegamenti presso l’impianto sportivo etneo a partire dalle 18.30. Sarà la prima partita stagionale del Catania che l’emittente televisiva siciliana trasmetterà in chiaro. Inoltre i possessori di abbonamento potranno assistere alla gara su Sky Sport Max e Sky Sport (257), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW. Il match fa anche parte di un elenco di partite trasmesse con la modalità Diretta Gol su Sky (canale 202) senza perdersi giocate, gol ed emozioni dai campi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***