SERIE C (Video): girone C, la Gol Collection dell’ultimo turno di campionato

E’ andata in archivio la dodicesima Giornata del girone C di Serie C. 27 reti hanno caratterizzato il turno di campionato precedente.

Da segnalare che nessuna gara è terminata senza la realizzazione di alcun gol: Foggia, Juventus Next Gen, Latina e Taranto sono state le uniche squadre a secco di reti. La vittoriosa prestazione del Potenza per 5-0 al cospetto del malcapitato Taranto rappresenta la sfida con il più alto numero di gol di giornata messi a segno. Gli acuti di di Cavese e Giugliano, rispettivamente a Messina e Picerno, hanno rappresentato le altre vittorie con più reti di scarto. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente tutti i gol:

VIDEO – I gol della 12a Giornata

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

