CATANIA SOCIAL – Di Gennaro punta sull’unione del gruppo: “Insieme”

Archiviata la brutta sconfitta casalinga in Coppa Italia di categoria, che magari poteva essere messa in preventivo ma non con un passivo così esagerato (0-5), è tempo di rialzare subito la testa. La brusca interruzione del percorso rossazzurro nella competizione deve lasciare il passo alla voglia di risalire la classifica in campionato, dove il Catania è reduce da un paio di prestazioni positive.

Matteo Di Gennaro, uno degli uomini più rappresentativi della squadra di mister Toscano, perno della difesa catanese, in vista del confronto casalingo con la Cavese utilizza una parola via social: “Juntos” (tradotto dallo spagnolo all’italiano, “insieme”). Di Gennaro, dunque, punta con decisione sull’unione del gruppo quando si avvicina un match nel quale è doveroso per i rossazzurri fare bottino pieno, al cospetto di un avversario che darà tutto per provare ad uscire indenne dal Massimino.

