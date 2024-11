RAMBAUDI (Rai Sport): “Catania, ho visto qualità in alcuni giovani. Campionato ancora aperto”

Commentatore di Rai Sport, l’ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi analizza così la situazione del Catania e la decisione del tecnico Domenico Toscano di schierare una squadra imbottita di giovani in Coppa Italia Serie C col Trapani:

“Toscano ha tanti infortunati in rosa, ha dovuto operare delle scelte obbligate, non rischiando di presentarsi con gente che poteva affaticarsi o farsi male in vista del confronto di sabato con la Cavese, dando spazio ai giovani per farli crescere. Nell’emergenza ne ha dovuti schierare tanti, tutti insieme. Non voglio parlare del risultato ma ho visto delle qualità in ragazzi come Forti, Allegra, Sechi. Sono giocatori che possono migliorare con Toscano perchè hanno la fisicità e la personalità di fare determinati movimenti”.

“Il Catania ha avuto dei passi falsi in campionato ma la rosa allestita è importante. Come detto c’è un problema legato ai tanti infortunati, prova ne sia che ad Avellino Toscano aveva solo 13 giocatori di movimento a disposizione. E’ un momento di difficoltà per i rossazzurri ma il campionato è ancora aperto”.

