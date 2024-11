QUI CATANIA: infermeria, ci si attende qualche recupero nei prossimi due impegni stagionali

Sabato 30 novembre il match casalingo con la Cavese, domenica 8 dicembre la gara esterna col Taranto. In questo lasso di tempo l’infermeria in casa Catania si svuoterà parzialmente. In occasione della gara in programma al “Massimino”, mister Toscano dovrebbe ritrovare il jolly ex Lecco Lunetta. Entro venerdì si valuterà la possibilità di inserire nella lista dei convocati anche Guglielmotti.

De Rose potrebbe tornare a lavorare con il gruppo in questi giorni, Sturaro ha accelerato i tempi di recupero e, se la terapia conservativa a cui si è sottoposto continuerà a dare i frutti sperati, può essere disponibile già per l’impegno successivo. Di Tacchio ha sottolineato che “tra poco rientrerà”, a conferma di quanto stia scapitando per dare una mano alla squadra al più presto. La sensazione è che possa tornare a pieno regime entro un mese o i primi di gennaio. Dipenderà soprattutto dalle valutazioni dello staff medico, tenendo conto dell’importanza di evitare il rischio ricadute.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***