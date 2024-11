CATANIA SOCIAL – Privitera: “Limiti? Esistono solo per chi è a corto di sogni…”

Aveva già esordito in prima squadra giocando pochi minuti in Serie D. Martedì sera, in occasione del confronto di Coppa Italia Serie C col Trapani, l’attaccante Lorenzo Privitera è sceso in campo per la prima volta da titolare in maglia rossazzurra ed in una competizione ufficiale professionistica. Momento tanto atteso per il ragazzo che, sui social, scrive: “I limiti esistono solo nell’anima di chi è a corto di sogni”.

Privitera, classe 2005, ha coronato il suo piccolo sogno. Lui che non ha mai nascosto di essere innamorato dei colori rossazzurri e, ad agosto, commentò in questi termini la firma del suo primo contratto con la squadra della propria città: “Un’opportunità per me molto importante, quella di vestire non una maglia ma la maglia, quella maglia che ho sempre sognato sin da bambino. Auguro ad ogni bambino di Catania di poterla un giorno indossare. A me ha dato tanto, forse tutto, facendomi provare emozioni che solo chi è nato sotto l’ombra dell’Etna con la lava nelle vene può capire…”.

