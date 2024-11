LA SICILIA – Curiale: “I rossazzurri devono dare una sterzata alla stagione. Catania meritava il ripescaggio. Tifosi catanesi e trapanesi spot meraviglioso per il calcio siciliano”

Davis Curiale, doppio ex dell’incontro Catania-Trapani, al quotidiano La Sicilia parla delle due realtà calcistiche attuali ricordando anche il suo passato in rossazzurro e granata:

“Ho gratitudine nei confronti di Catania, a Trapani sono a casa. Ci sono due presidenti che hanno possibilità di ambire a costruire qualcosa di duraturo. Spero che le due siciliane riescano a tornare in B subito. Il Trapani è tornato alla vittoria ma ha vissuto qualche passaggio a vuoto, il Catania non vince da cinque turni ma ha un allenatore super come Toscano e un direttore fuoriclasse come Faggiano. Si riprenderanno entrambe. Lescano e Inglese sono due attaccanti importanti, il Catania deve dare una sterzata alla stagione e parte favorito perchè ha un organico di prim’ordine e gioca in casa con il sostegno della gente”.

“La mia esperienza al Catania? Bellissima sotto certi punti di vista perchè ho avvertito quotidianamente l’affetto della gente. Ho ancora tanti amici con cui mi sento. Tifosi che hanno apprezzato il mio comportamento da professionista al di là di gol e vittorie. Quel che ha lasciato scorie evidenti fu il mancato ripescaggio in Serie B. Catania e il Catania lo meritavamo. Mentalmente accusai il colpo. Ma l’effetto Massimino che ti spinge resta un’emozione unica”.

“A Trapani? La salvezza con Cosmi in panca è un ricordo bellissimo. Nella seconda stagione in granata, invece, retrocedemmo in C nonostante la grande rimonta del girone di ritorno. Peccato, anche in quella occasione avremmo meritato sorte migliore. Do un grande abbraccio a catanesi e trapanesi, legati da amicizia solida e duratura: uno spot meraviglioso per il calcio della nostra isola”.

