COPPA ITALIA SERIE C: Catania-Trapani, quattro precedenti tra il 1989 ed il 1999

Martedì sera per la quinta volta in Coppa Italia Serie C Catania e Trapani si sfideranno. Il bilancio dei precedenti tra le due squadre nella competizione è in equilibrio, con due successi di marca rossazzurra e altrettante affermazioni granata.

Il 30 agosto 1989 il Catania allenato da Carmelo Russo fece bottino pieno a Trapani, imponendosi con il risultato di 0-3 grazie alle reti di Di Dio (doppietta) e Ghezzi tra il 28′ ed il 75′. Gli etnei superarono la fase eliminatoria a gironi concludendo il percorso ai quarti di finale al cospetto del Palermo. Il 24 settembre 1997, invece, il Catania di mister Giovanni Mei venne sconfitto in trasferta dal Trapani per 2-0: decisivi i gol del catanese ed ex rossazzurro Gianguzzo.

L’anno successivo, in data 23 settembre 1998, l’Elefante se la vide nuovamente con il Trapani, stavolta allo stadio Cibali avendo la meglio in virtù delle reti siglate da Manca nel primo tempo, Brutto e Tarantino nel finale per il definitivo 3-0. Sedeva Piero Cucchi in panchina. Superata la fase a gironi, i rossazzurri interruppero il loro cammino ai quarti di finale perdendo nella lotteria dei rigori contro il Messina.

Infine, il 15 settembre 1999, al “Provinciale” Trapani vittorioso per 2-1 sul Catania a cui non bastò la rete del giovanissimo Arrigo nella ripresa, in risposta ai due gol fulminei granata di Semilia e Salerno. La squadra di Giovanni Simonelli riuscì comunque ad accedere alla fase successiva della competizione proseguendo il percorso per poi frenare ai quarti, avversario il Crotone.

