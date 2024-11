VERSO CATANIA-TRAPANI: previsioni meteo al “Massimino”

Catania che scenderà in campo martedì sera per la disputa del match di campionato contro il Trapani, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 20:30 e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, nel corso della partita il cielo su Catania si presenterà con qualche nube sparsa, venti di debole intensità ed una temperatura effettivamente percepita di circa 18-19 gradi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***