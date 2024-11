CATANIA-TRAPANI (Video): ecco gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Trapani allo stadio “Angelo Massimino” per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. I rossazzurri, reduci dalla buona prestazione ad Avellino pareggiando con il risultato di 2-2, hanno ritrovato la formazione trapanese dopo la recente sfida di campionato vinta dalla squadra di Toscano per 2-1, sempre tra le mura amiche.

Catania sceso in campo imbottito di giovani, travolto dai granata per 0-5. Squadra di Toscano sotto di due reti nel primo tempo, per effetto dei gol siglati da Carraro e Celiento (quest’ultimo era andato a segno anche in campionato contro gli etnei, ndr). Nella ripresa il Trapani dilaga. Prima cala il tris con Karic, poi porta a quattro le marcature con Spini e, nel finale, firma la cinquina con Kanoute. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Catania 0-5 Trapani, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

