DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Ho visto delle buone cose dai giovani. Sturaro motivatissimo. Cavese squadra molto fastidiosa”

Riportiamo le considerazioni del tecnico del Catania Domenico Toscano in sala stampa dopo la pesante sconfitta casalinga in Coppa Italia Serie C. Ecco quanto evidenziato:

“Sapevamo che sarebbe stato un impegno duro per i ragazzi, supportati da 3-4 giocatori più esperti. Mi interessava l’esperienza che dovevano vivere indossando questa maglia in questo stadio, capendo cosa serve per arrivare un giorno in pianta stabile in una squadra del genere. Sono contento perchè ho visto negli occhi dei ragazzi il senso di appartenenza, la voglia di dare qualcosa al Catania. Era normale che i valori dopo 60 minuti sul piano fisico e dell’impatto uscissero fuori. Avresti potuto mettere il pullman davanti la porta per non prendere qualche gol in più, ma non sarebbe servito a questi ragazzi. Ho cercato di dargli coraggio. Per 45 minuti ho visto anche delle buone cose. Se i giovani non li metti in queste partite, non sai mai quello che possono darti in campionato. Da qui in avanti, la loro crescita si vedrà. Sono convinto che nell’arco del campionato qualcuno di loro potrà essere utile alla causa“.

“Dobbiamo capire quale sarà la migliore formazione da mandare in campo sabato, venivamo da 2 partite dove la crescita è stata importante, dobbiamo insistere in quella strada, concentrandoci sulla Cavese. Sturaro? Sta iniziando a lavorare con il gruppo, scalpita, è una questione di come regge la terapia conservativa che ha fatto piuttosto che sostenere l’intervento. Lo vedo molto motivato, anche nei piccoli spezzoni di allenamento che fa con noi dimostra la propria personalità, il suo impatto nel gruppo. Vediamo in questi giorni come procede il suo recupero”.

“Cavese? Sarà la classica partita di questo girone, avversario molto fastidioso, organizzato, che concede pochi spazi. Ci vorrà il miglior Catania come quello visto con Trapani in campionato e Avellino avendo avuto più facilità a trovare la via del pericolo ai danni degli avversari, utilizzando calciatori come Stoppa, Jimenez e Inglese che riescono a portarti superiorità. Dobbiamo continuare su questa strada che abbiamo intrapreso, soprattutto quando trovi squadre che vengono in casa nostra con la priorità di toglierti più spazi possibili”.

