CONTE (all. Turris): “Col Catania due punti persi, mi emoziono quando parlo della mia squadra”

L’allenatore della Turris Mirko Conte commenta in questi termini, in sala stampa, il pareggio casalingo maturato contro il Catania:

“Per come si era messa la partita sono due punti persi, considerando le occasioni create soprattutto in superiorità numerica. C’è del rammarico però nel rammarico siamo contenti per la prestazione offerta contro una squadra costruita per vincere. E’ motivo di grande orgoglio e soddisfazione per i ragazzi. Credo che anche in parità numerica abbiamo dimostrato di stare bene in campo, giocando con grandissima lucidità, temperamento e lo spirito giusto nel mettere in pratica quel che abbiamo provato. Sono veramente contento per i ragazzi, che sono meravigliosi, dimostrando di pensare esclusivamente a fare il proprio lavoro. Quando parlo di loro mi emoziono. Stanno crescendo, mi danno continuamente delle risposte nonostante passiamo dei momenti non facili su cose non gestite da noi”.

