PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Bicchiere ittatu nda l’aria. Inglese unica materia in cui andiamo bene, si può fare molto di più”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, si sono espressi in questi termini, con il consueto ausilio del dialetto catanese, dopo il pareggio esterno contro la Turris:

“Bicchiere mezzo pieno? Bicchiere mezzo vuoto? O bicchiere ittatu nda l’aria. Probabilmente la sensazione che molti hanno è la terza. Partita dai due volti, o dai due Guglielmotti. Attenti e bravi a sfruttare l’occasione per andare in vantaggio, babbi e iper difensivisti una volta in 10. Di sicuro c’è solo che si doveva vincere, e non si è vinto. La squadra sembra in difficoltà, non riesce ad esprimersi, gioca in maniera babbalecca; dietro pare reggere e poi piglia il gol, davanti fa il gol ma non è mai pericolosa. Ci si difende con ordine ma le trame offensive sono quasi inesistenti”.

“L’unica materia in cui andiamo bene è l’inglese, per il resto…si potrebbe fare di più, molto di più. Ma è proprio nei momenti di difficoltà che la squadra va sostenuta: senza 7 giocatori (a cui si aggiungeranno anche Saimi e Gugliemmotti), con una squadra (non ci stancheremo mai di dirlo) figlia della improvvisa sgavitation, con arbitraggi scarsi (che questo non sia un alibi, la scarsezza vale per tutti) ed un attacco con le polveri non bagnate ma assappanate la squadra lotta per quel che può e speriamo di tenere botta fino a quando la situazione non migliorerà. Ora affronteremo il derby col Messina senza 9 giocatori, e la squadra dovrà dare il 120% per sopperire a tutto e siamo sicuri che ce la metterà tutta. Sempre e solo FOZZA CATANIA”.

