CONVOCATI: rientra Luperini. Gega, Montalto e Guglielmotti tra gli assenti

Aumentano le assenze in casa Catania. In vista del match di sabato pomeriggio allo stadio “Partenio-Lombardi” contro l’Avellino, mister Domenico Toscano potrà contare su 19 calciatori. Torna disponibile Luperini, mentre De Rose sembrava sulla via del recupero ma da qualche tempo è tornato a lavorare in differenziato. Out Gega, che ha riportato la lussazione della spalla sinistra, prontamente ridotta e immobilizzata; Montalto, alle prese con una sindrome influenzale; Guglielmotti, che ha accusato un risentimento muscolare da valutare nei prossimi giorni. Non figurano nella lista dei convocati nemmeno Lunetta, Ierardi, Celli, Di Tacchio e Sturaro. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI – 1 Klāvs Bethers, 12 Damiano Butano, 31 Marius Adamonis

DIFENSORI – 15 Matteo Di Gennaro, 16 Alessandro Quaini, 27 Alessio Castellini, 36 Oscar Santo Allegra

CENTROCAMPISTI – 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 14 Luca Verna, 17 Gregorio Luperini, 19 Alessandro Raimo, 20 Gianluca Carpani, 33 Armando Anastasio, 37 Carmelo Forti

ATTACCANTI – 9 Roberto Inglese, 11 Filippo D’Andrea, 21 Matteo Stoppa

