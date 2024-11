AVELLINO: 25 convocati in vista del Catania

Imbarazzo della scelta per l’allenatore dell’Avellino Raffaele Biancolino. A parte le assenze di Tribuzzi (squalificato) e l’ex difensore rossazzurro Aya (Cancellieri e Sannipoli fuori lista), Biancolino potrà contare su 25 giocatori a disposizione per il confronto casalingo con il Catania. Riportiamo di seguito i calciatori disponibili tra le fila dell’Avellino, ruolo per ruolo:

PORTIERI – 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

DIFENSORI – 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

CENTROCAMPISTI – 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 21 Armellino, 24 Sounas, 25 Toscano, 55 Mutanda

ATTACCANTI – 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 57 Campanile, 91 Vano

