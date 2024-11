CROTONE-CATANIA (Video): ecco gli highlights della sfida

Catania di scena contro il Crotone allo stadio “Ezio Scida” per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C 2024/25. I rossazzurri venivano dal pareggio con il Messina tra le mura amiche e, prima ancora, dal pari di Torre del Greco. In Calabria la squadra di Toscano ha riportato una sconfitta per 3-2.

Catania che, ad eccezione dei minuti iniziali, ha giocato un pessimo primo tempo andando già sotto di tre gol nel giro di meno di mezz’ora. Prima arriva l’1-0 a firma di Silva, poi il raddoppio di Gomez ed il tris rossoblu a firma di Giron con Adamonis tutt’altro che impeccabile. Nel corso della ripresa il Catania aumenta in giri del motore, svegliandosi però troppo tardi, entrando nel tabellino dei marcatori con Stoppa ed un’autorete dello stesso Giron tra il 72′ e 78′. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Crotone 3-2 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

