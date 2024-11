DALLA SALA STAMPA – Toscano: “E’ un problema mentale, dobbiamo crescere sul piano catteriale”

Le parole di mister Domenico Toscano in sala stampa, dopo la sconfitta riportata contro il Crotone dal Catania allo stadio “Ezio Scida”:

“Nei momenti in cui vai sotto è una costante perdere un pochettino le distanze. In ogni situazione concessa al Crotone eravamo in ritardo, poco cattivi e determinati a differenza del secondo tempo. Devi sempre restare in partita, consapevole della tua forza e che la gara puoi rimetterla in piedi, come già successo a Foggia e su qualche situazione creata a Crotone fino al 95′. E’ un problema mentale, dobbiamo fare uno step in avanti su questo profilo prestando attenzione alle variabili che si possono creare in partita“.

“In questo momento è importante parlare poco e lavorare tanto. Gli errori dei singoli incidono e stanno incidendo più del dovuto in questa fase del campionato. Dobbiamo crescere sul piano catteriale e giocare con più coraggio. Nel primo tempo tutta la squadra era timida, quando c’era la possibilità di far male al Crotone non si accelerava, al contrario rallentavamo l’azione. Abbiamo impresso alla gara maggiore ritmo e determinazione nella ripresa, ma questo non basta”.

VIDEO: le parole di Toscano in sala stampa

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

