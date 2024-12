DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Basta lasciare punti per strada. Una squadra ambiziosa queste partite deve portarle a casa. Possiamo ancora accorciare la classifica”

Mister Domenico Toscano in sala stampa rilascia alcune dichiarazioni nel post gara di Catania-Cavese. Le riportiamo di seguito:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche il secondo pur non tenendo lo stesso ritmo. Non ricordo che la Cavese sia entrata nella nostra area prima del pari, la partita era in controllo. Dispiace soprattutto per i ragazzi che meritavano la vittoria, penso alle occasioni di Inglese, Di Gennaro e Sturaro. E’ come se il diavolo si fosse messo di traverso in questo momento. Dovevi fare di più in occasione dell’1-1, la resistenza mentale fa la differenza se vuoi portare a casa queste partite. Là dobbiamo crescere”.

“Abbiamo commesso più errori tecnici nella ripresa, sommati non ti hanno permesso di essere più pericolosi. Dobbiamo cercare continuità nell’arco dei 95′ minuti. Io non mi lamento mai, ma per tenere alto un ritmo devi avere anche ad un certo punto della partita le risorse. Sturaro lo abbiamo recuperato ed ha fatto bene durante lo spezzone in cui ha giocato. Ci auguriamo di recuperare prima possibile tutto l’organico, non ci siamo pianti addosso andando sempre avanti con il massimo impegno, pur coi nostri difetti e limiti”.

“Dobbiamo migliorare sul piano mentale se vuoi ambire all’alta classifica. Bastava poco per portarla a casa, è mancato l’atteggiamento mentale nella ripresa, con un pò più di rabbia non avremmo regalato due punti. Sono aspetti su cui stiamo continuando a lavorare. Il Catania ancora può guadagnare posizioni e accorciare la classifica, a patto che faccia dei miglioramenti sotto alcuni aspetti recuperando il più possibile gli infortunati. E’ chiaro che queste partite una squadra che vuole essere ambiziosa deve portarle a casa. Mettendoci anche quella cattiveria in più sul piano difensivo. La priorità deve essere vincere, al di là del fatto che si giochi bene o meno bene”.

“Abbiamo avuto tanti vicissitudini finora, con tutto l’organico a disposizione vedremo qual è la mentalità di questa squadra. In quei 20 minuti disputati da Sturaro ho visto la cattiveria, la dinamicità che deve impersonare la squadra per essere ambiziosa. De Rose? Ha avuto una lesione del tendine del bicipite femorale che ha recuperato, poi ha accusato un risentimento al polpaccio che lo ha frenato per altre due settimane. Gli ultimi due giorni si è allenato con il gruppo, ci auguriamo che la prossima settimana la svolga al completo per essere totalmente a disposizione”.

“Se sono soddisfatto del Catania per quanto fatto finora? Assolutamente no, abbiamo lasciato tanti punti per strada. E’ il momento di uscire dal campo senza nessun rammarico, senza lasciare punti per strada. Questo è il passo in più che deve fare la squadra. Non sono rassegnato ma amareggiato soprattutto per i ragazzi, perchè in un periodo di tante difficoltà vedo il loro impegno, la loro voglia di raggiungere il risultato che non arriva. Questo è il mio più grande rammarico. Ho sempre cercato soluzioni nelle difficoltà, con tutti i difetti su cui si può lavorare”.

VIDEO: le parole di Toscano

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

https://www.youtube.com/watch?v=62RO6-FJ1jI

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***