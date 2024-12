CATANIA-CAVESE (Video): ecco gli highlights della sfida

Catania in campo contro la Cavese allo stadio “Angelo Massimino” per la 17a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, reduci dalla sonora sconfitta interna col Trapani in Coppa Italia e da due risultati utili consecutivi in campionato, non vanno oltre il pareggio.

Risultato finale di 1-1. Catania che, nel corso del primo tempo, trova con merito il vantaggio grazie al calcio di rigore battuto impeccabilmente da Stoppa (26′). Poi, nella ripresa, la Cavese alza la pressione mentre cala l’intensità della squadra di mister Toscano, subendo al minuto 74, con il neo entrato Fella la rete del definitivo pari. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Catania 1-1 Cavese, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

