DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Fatto uno step in avanti. Benevento? Guardiamo il nostro percorso di crescita”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano, in sala stampa, commenta il pareggio di Avellino:

“Risultato finale abbastanza giusto, mi interessava come saremmo usciti da questa partita, l’impatto che avremmo dato. Sono contento per quello che ha dimostrato la squadra nonostante affrontiamo un momento particolare. L’Avellino anche nella gestione delle sostituzioni può cambiare le partite da un momento all’altro. Abbiamo fatto uno step in avanti. Ci siamo concentrati sui ragazzi a disposizione, consapevoli che tutti possono dare il loro contributo”.

“Il Benevento rischia di scappare? Non devi guardare la classifica, nè il Benevento, ma il tuo percorso. L’Avellino viene da un lavoro di due-tre anni, ha iniziato a costruire da prima, come il Benevento. Noi invece abbiamo rivoluzionato tutto, dobbiamo guardare il nostro percorso di crescita e oggi è arrivato un grande segnale. Il campionato è lungo, ci sono momenti in cui devi approfittare delle opportunità di accorciare la classifica. Noi pensiamo solo alla nostra crescita. Biancolino? E’ un ragazzo adorabile, l’ho avuto alle mie dipendenze. Ha questa opportunità che deve sfruttare al massimo. Gli auguro ogni bene”.

VIDEO: le parole di Toscano

