DALLA SALA STAMPA – D’Andrea: “Fiero di questa squadra. C’è solo da imparare da Inglese”

Le parole dell’attaccante Filippo D’Andrea in sala stampa, nel post gara di Avellino-Catania: “Questo gol lo dedico alla mia famiglia, che è sempre stata al mio fianco. Potevamo portarlo a casa, loro sono stati bravi a fare gol sfruttando alcune nostre disattenzioni. Sono situazioni di gioco. Io speravo di vincerla. Sapevamo delle nostre assenze ma chi è entrato in campo ha dimostrato di avere uomini e attributi, sono fiero di questa squadra. Com’è giocare insieme ad Inglese? Che giocatore è Roby Inglese non serve che lo dica io, basta solo vedere i suoi movimenti e le sue giocate in allenamento. Poi è uno che mi dà tanti consigli. Ho solo da imparare da un attaccante come lui”.

VIDEO: le parole di D’Andrea

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

