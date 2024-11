D’ANDREA a Telecolor: “Siamo una squadra con gli attributi. Posso dare una grande mano. Faggiano arma in più”

L’attaccante rossazzurro Filippo D’Andrea ha commentato il proprio gol segnato contro l’Avellino e il pareggio ottenuto al Partenio, ai microfoni di Telecolor.

“Sono contentissimo per questo gol, ci voleva, mancava – perché poi per un attaccante il gol è fondamentale – però io devo ringraziare il lavoro che facciamo settimanalmente, la squadra che è sempre vicina, il direttore Faggiano che dà sempre consigli insieme al mister. Io ero fiducioso e sono consapevole di poter dare ancora una grande mano a questa squadra”.

“Abbiamo preso due gol su nostre disattenzioni, loro sono stati bravi a sfruttare le uniche palle concesse. È stata una partita equilibrata, forse meritavamo qualcosa in più ma il calcio è questo. Siamo una squadra con gli attributi, oggi lo abbiamo dimostrato. Siamo scesi in campo con la fame e la voglia di portare il massimo risultato a casa, la vittoria non è arrivata però abbiamo dato secondo me un gran segnale”.

“In una delle ultime partite del ritiro mi sono infortunato al ginocchio, poi rientri e sei indietro a tutti. C’è voluto un po’ di tempo per rientrare al top della forma, non è facile, ringrazio lo staff medico del Catania. Per un attaccante il gol è fondamentale e speriamo ne arrivino ancora altri per questa squadra. L’abbraccio con Faggiano? Il direttore per noi è un’arma in più, è sempre con noi, ci dà consigli e poi prima della partita mi ha detto: ‘Oggi me lo sento, fai gol e ti aspetto’, quindi il primo pensiero è stato lui”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***