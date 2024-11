DALLA SALA STAMPA – Toscano: “I ragazzi hanno risposto con grinta, sacrificio e tanta qualità. Reazione veemente”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano analizza in sala stampa la vittoriosa prestazione contro il Trapani:

“Il pezzettino in più che mancava l’ho visto nella prestazione della squadra, nella concentrazione prima della partita, anche ieri nella rifinitura, nell’applicazione, nell’andare alla ricerca della prestazione di squadra e individuale, nella voglia di ritornare alla vittoria e regalarla ai tifosi. Soprattutto dimostrando a se stessi di avere gli attributi, perchè venivamo da un momento non positivo ed in una piazza come Catania, che è bellissima, devi avere questo tipo di reazione per fare un percorso positivo. I ragazzi hanno risposto, sono contento ed orgoglioso per loro e per la soddisfazione che si sono regalati e hanno regalato, anche perchè so quanto soffrono quando non arrivano risultati positivi”.

“Il rigore di Castellini? Inglese gli ha consegnato la palla. Il penalty calciato in quella maniera è una disgrazia (ride, ndr) ma la partita di Alessio è stata straordinaria insieme al reparto che è tornato ad essere determinato e cattivo come piace a me e a loro. La squadra ha fatto una prestazione da gruppo. Si è sofferto il giusto contro un avversario che punta a vincere il campionato direttamente. Questo è un torneo imprevedibile dove non ci sono partite facili. Regalare un derby ai nostri tifosi e regalarcelo è stata una bella soddisfazione”.

“Non è la vittoria di Toscano questa. L’allenatore secondo me deve accompagnare e dare gli strumenti giusti ai giocatori, poi sono loro che vanno in campo, le emozioni le vivono loro. Io posso metterli nelle condizioni di vivere le emozioni nel modo giusto, poi la qualità, la gamba, la fatica, il sacrificio lo mettono loro. Il messaggio che do sempre ai ragazzi è di avere fiducia, di essere positivi. Se avessi fatto una partita conservativa sarei andato controcorrente, quindi ho fatto scelte coraggiose ma sono i ragazzi che mi portano a fare queste scelte con la loro disponibilità e predisposizione, sacrificandosi in ruoli in cui magari pensano che potrebbero faticare e invece secondo me con la testa giusta possono fare bene. Vedi Raimo, Gega, Stoppa trequartista, lo stesso Jimenez. E’ la testa che muove tutto. Quando prepari bene la partita emozionalmente e strategicamente le cose vanno nel modo giusto”.

“E’ stata una vittoria di grinta e sacrificio ma soprattutto tanta qualità, specialmente nel primo tempo. Si poteva chiudere prima la partita, non abbiamo subito l’avversario. Da qui in avanti dobbiamo continuare ad aggiungere quel pezzettino che cerco. Con l’atteggiamento giusto, se approcci al massimo la partita, al meglio delle tue potenzialità e con coraggio puoi fare qualsiasi cosa. Dobbiamo trovare le soluzioni opportune in base a quello che ti dice la squadra e alla partita che vuoi sostenere”.

“Bethers ha dato sicurezza al reparto, ma hanno fatto bene tutti. Volevo trasferire alla squadra un atteggiamento di coraggio. Questo assetto tattico oggi ha portato qualità, dinamicità. E’ un atteggiamento che dobbiamo convincerci di poter mantenere. L’equilibrio non te lo da il sistema di gioco, ma quello che metti dentro quel sistema di gioco fa la differenza, a prescindere da quanti calciatori con caratteristiche offensive impieghi”.

“Stoppa? Può fare molto ma molto di più, ha determinato in tutte le posizioni, poteva fare gol nel primo tempo, ha realizzato l’assist per Inglese, si è procurato il rigore. Ma tutta la squadra può crescere ancora. Montalto? L’ho applaudito al momento della sostituzione perchè so quanto i ragazzi soffrono quando vogliono dare di più. Io a loro dico sempre che quando danno il meglio di se stessi, a prescindere dagli errori, devono essere orgogliosi. Ho applaudito Montalto per quello, perchè ha dato il massimo per la squadra affinchè i difensori lavorassero meglio con palle più sporche e più aggredite“.

“Il gol di Celiento? Dovevamo rimanere sull’avversario prima di salire su una ribattuta, il Trapani ha fatto diversi gol su palle inattive, ne hanno battuti tanti contro di noi ma si è sofferto poco, poi ci sta che perdi le distanze col tuo avversario, pensi che la palla non ricada là e prendi gol, però la reazione del Catania è stata veemente. Se mi piacerebbe allenare Chiricò? Oggi io mi devo concentrare su chi ho a disposizione, non penso al mercato ma al prossimo impegno con l’Avellino. Non posso perdere energie per altre situazioni”.

