DALLA SALA STAMPA – Jimenez: “E’ la vittoria di tutti. Posso dare ancora molto di più. Il nostro gruppo come una famiglia”

L’intervento di Kaleb Jimenez in sala stampa dopo il 2-1 inflitto al Trapani:

“Cerco di dare un contributo importante alla squadra nello sviluppo del gioco e nella fase difensiva. Sono contento della prestazione fatta, più che a livello personale della squadra, che ha messo in campo la fame che ci mancava da diverse partite. I margini di miglioramento ce li ho io come tutti, spero di migliorare ogni giorno, allenamento dopo allenamento. Con questa squadra possiamo solo migliorare, personalmente i margini di crescita sono alti. So di dovere migliorare per quanto riguarda l’aspetto difensivo, della grinta, della voglia e sul piano mentale perchè le qualità le ho sempre avute. Sono sicuro di potere ancora dare molto, molto di più. Spero di arrivare a fine anno orgoglioso dei miglioramenti evidenziati”

“In un momento difficile siamo stati come una famiglia, ancora più uniti, dandoci una mano l’uno con l’altro, non ci siamo mai arresi. Il lavoro svolto in settimana finalmente si è visto sul campo, perchè vi assicuro che fatichiamo tanto durante gli allenamenti. Anche nel secondo tempo di Crotone abbiamo dimostrato di avere più fame. Oggi è arrivata una grande vittoria contro una grandissima squadra che lotterà sicuramente per il nostro stesso obiettivo. Siamo orgogliosi del lavoro dello staff, del mister, dei compagni, della squadra che siamo. Questa è la vittoria di tutti, assolutamente”.

VIDEO: le parole di Jimenez

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

