CATANIA-TRAPANI (Video): ecco gli highlights della sfida

Catania di scena contro il Trapani allo stadio “Angelo Massimino” per la quindicesima giornata del girone C di Serie C 2024/25. I rossazzurri venivano dalla sconfitta esterna con il Crotone e, prima ancora, dal pareggio casalingo con l’ACR Messina. Tra le mura amiche la squadra di Toscano ha riportato una vittoria per 2-1.

Catania che è riuscito a sbloccare il risultato allo scadere del primo tempo con Castellini, andato a segno per la prima volta in questa stagione. Ad inizio ripresa, Celiento consente al Trapani di pervenire al pareggio ma, al minuto 57, Inglese riporta in vantaggio la formazione etnea. Lo stesso Castellini ha sprecato la palla del possibile 3-1 calciando malissimo un calcio di rigore al 66′. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Catania 2-1 Trapani, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

