D’AUSILIO (Avellino): “Col Catania altra bella gara, ci faremo trovare pronti”

Così Michele D’Ausilio, centrocampista dell’Avellino – prossimo avversario Catania – nel post gara di Benevento, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Per vincere avremmo dovuto mettere qualcosa in più nel secondo tempo, ci siamo abbassati troppo. Comunque siamo a -6 dal Benevento, pensiamo partita dopo partita. Nel prossimo turno di campionato affronteremo il Catania e sarà un’altra gara bella da giocare, spero anche da vedere. Sono le classiche partite in cui l’episodio magari può incidere. Ci faremo trovare pronti. Noi giochiamo e giocheremo sempre per vincere. il campionato è ancora lungo, il cavallo si vede alla fine”.

