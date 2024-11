EX ROSSAZZURRI – Breda su Di Carmine: “Ha entusiasmo e voglia di spaccare il mondo”

Quarto posto attuale nel girone A di Serie C, 7 gol siglati in 13 partite. Parla del positivo impatto con il Trento di Samuel Di Carmine, ex attaccante rossazzurro, il tecnico Roberto Breda, anch’egli con trascorsi al Catania da calciatore. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio:

“Di Carmine l’ho anche visto dal vivo quest’anno e mi è piaciuto molto perchè ha un entusiasmo notevole per la sua età e una voglia di spaccare il mondo che è proprio bella. E’ un ragazzo che ha bisogno di essere messo nelle condizioni di stare bene soprattutto mentalmente, ma anche a livello fisico perchè lui ha questa forza di attaccare la profondità con continuità e può farlo quando sta bene fisicamente. La proposta di gioco del Trento è anche molto bella, e lui sta dando una grande mano alla squadra”.

